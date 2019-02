Pence sobre Guaidó: Confiamos en que continuará demostrando el mismo coraje para seguir firmes, y EEUU seguirá con él

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, confía en que el mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, siga demostrando el mismo coraje y reiteró el apoyo de el país norteamericano mientras continúa con esa intención.

Pence concedió una entrevista para Fox News con la periodista Trish Regan, donde dedicó unas palabras al presidente encargado venezolano. “A medida que él regresa a Venezuela, confiamos en que seguirá demostrando el mismo coraje que ha hecho en todo momento para seguir firmes. Mientras lo haga, los Estados Unidos estarán de pie con él”, comentó.

.@VP on @JGuaido: “As he returns to Venezuela, we’re confident he’ll continue to demonstrate the same courage that he’s demonstrated throughout – to continue to stand firm, and as he stands firm, the United States of America will stand with him.” #TrishRegan pic.twitter.com/ir5izpEwNg — Trish Regan (@trish_regan) 26 de febrero de 2019

El vicepresidente reiteró la intención de EEUU de mantener la presión en contra de Maduro. “Vamos a seguir haciendo más presión internacional, económica y diplomática contra el régimen de Maduro. Creo con todo mi corazón que pronto llegará el día en que Venezuela volverá a ser libre”, expresó.

.@VP on #Venezuela: “We’re going to continue to bring more pressure to bear, more economic pressure to bear, more diplomatic pressure to bear on the #Maduro regime, and I believe with all of my heart that the day will come when Venezuela will once again be free.” #TrishRegan pic.twitter.com/eOt66cQAvD — Trish Regan (@trish_regan) 26 de febrero de 2019

Mike Pence reiteró que todas las opciones están sobre la mesa, pese al deseo de que se de una transición pacífica en Venezuela.

“El presidente Donald Trump ha dejado claro que mientras esperamos una transición pacífica, esperamos que la presión diplomática, económica y la voz de las naciones en todo el mundo se traducirán en una vía pacífica. Sin embargo, mantenemos que todas la opciones incluyendo la militar están sobre la mesa”, explicó.