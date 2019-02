VIDEO: Usaid seguirá ofreciendo ayuda humanitaria para Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mark Green, administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, sobre los hechos del régimen de Nicolás Maduro por quemar camiones con medicinas y productos alimenticios de la ayuda humanitaria, este sábado, señalando que seguirán ofreciendo ayuda hacia el país.

lapatilla.com

“La perseverancia restaurará la democracia y vencerá la tiranía de maduro #Venezuela. Maduro pidiendo ataques contra camiones llenos de ayuda humanitaria es inconcebible. Continuaremos ofreciendo nuestra ayuda humanitaria para ayudar a la gente de Venezuela”, resaltó en la red social.

Perseverance will restore democracy & overcome Maduro’s tyranny in #Venezuela. Maduro ordering attacks against trucks filled with humanitarian assistance is unconscionable. We will continue to offer our humanitarian assistance to help the people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1380jBfyJ8

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 25, 2019