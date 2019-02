Bolton: Mientras Maduro y sus generales corruptos engordan, los rangos inferiores mueren de hambre

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que los militares venezolanos también sufren de la crisis humanitaria mientras Maduro y sus generales se enriquecen.

lapatilla.com

Bolton condenó la situación que vivieron los militares antes de apegarse a la Constitución. “Los militares venezolanos y sus familias también sufren la crisis humanitaria. Mientras que Maduro, sus generales corruptos y secuaces se enriquecen y engordan, los rangos inferiores se mueren de hambre.”, escribió.

El asesor también destacó que Nicolás ya perdió el apoyo de todo el mundo y más con las acciones de los últimos días. “Maduro no se da cuenta de que perdió el ejército cuando perdió al público en general”, agregó.

Venezuelan military rank-and-file & their families are also suffering from the humanitarian crisis. While Maduro, his corrupt Generals, & henchmen got richer & fatter, the lower ranks starved. Maduro doesn’t realize he already lost the military when he lost the general public.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 de febrero de 2019