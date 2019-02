Esto fue lo que dijo Pamela Anderson sobre la intervención militar en Venezuela (Tuits)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La situación de Venezuela ya es de interés mundial, tanto así que hasta en Hollywood también ha llegado a tratarse este tema. Pamela Anderson, modelo, actriz y chica Playboy declaró a través de Twitter que no apoya una intervención militar en Venezuela.

Con información de El Farandi

Mediante dos tuits, la ex conejita rechazó la posición de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien apoya la intervención de gobierno estadounidense. Anderson acusó a la congresista demócrata de estar equivocada ante la situación en Venezuela.

She is wrong saying that Venezuela is a "failure of democracy", instead of saying US is organizing a bloody coup.

But did she advocate intervention?

— Pamela Anderson (@pamfoundation) February 25, 2019