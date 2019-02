Pence actualizó a senadores de EEUU sobre la lucha de Venezuela hacia la libertad

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Mike Pence, vicepresidente de EEUU, comentó que se reunió, este martes 26 de febrero en la Casa Blanca, con un grupo de senadores de su país para tratar la crisis en Venezuela, luego de su visita a Cúcuta.

“Me reuní con Marco Rubio, Rick Scott, Jim Rish, Mario Díaz Balart, Eliot Engel, Michael McCaul y Debbie Wasserman Schultz hoy para actualizarlos en mis discusiones con Juan Guaidó y el Grupo de Lima”, comentó Pence en Twitter.

“Orgullosos de estar con el pueblo de Venezuela en su viaje de la tiranía a la libertad”, afirmó el vicepresidente de EEUU.

Met with @MarcoRubio, @SenRickScott, @SenatorRisch & @MarioDB, @RepEliotEngel, @RepMcCaul, & @DWStweets today to update them on my discussions with @JGuaido & the Lima Group. Proud to stand with the people of Venezuela on their journey from tyranny to freedom. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/C2qWOPTypk

— Vice President Mike Pence (@VP) February 27, 2019