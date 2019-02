“Actos desesperados de un tirano”, así calificó Mike Pence la detención del periodista Jorge Ramos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence calificó este martes la detención del periodista Jorge Ramos en el Palacio de Miraflores como parte de los “actos desesperados de un tirano”, refiriéndose a Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Volver el ejército contra su propio pueblo, matar de hambre a menores, quemar la ayuda humanitaria y detener a periodistas -los actos desesperados de un tirano aferrado al poder con violencia e intimidación”, señaló Pence a través de su cuenta en la red social Twitter.

Seguidamente, agregó: “El mundo libre no deberá tolerarlo. Maduro debe irse”.

Ramos, periodista de Univisión, estuvo detenido en el palacio presidencial junto a su equipo por más de dos horas luego de realizarle una entrevista a Maduro.

“Si esto nos lo hacen a nosotros imagínate lo que le harán a los periodistas y a los ciudadanos venezolanos”, dijo el periodista mexicano tras su llegada a Miami al ser deportado.

Turning the military on his own people, starving children, burning humanitarian aid, & detaining journalists – the desperate acts of a tyrant clinging to power with violence & intimidation. The free world will not stand for it. Maduro must go. https://t.co/vZ2fPNEuJ4

— Vice President Mike Pence (@VP) February 26, 2019