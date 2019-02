Las FOTOS de Pamela Anderson completamente desnuda que te harán olvidar su gusto “chavista”

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Pamela Anderson ha estado envuelta en una polémica tras expresar su desacuerdo con la intervención del gobierno de Estados Unidos en los asuntos políticos de Venezuela.

Con información de El Farandi

En su cuenta oficial en Twitter, Anderson rechazó la posición de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien apoya la política estadounidense.

She is wrong saying that Venezuela is a "failure of democracy", instead of saying US is organizing a bloody coup.

But did she advocate intervention?

— Pamela Anderson (@pamfoundation) February 25, 2019