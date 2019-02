Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la Casa Blanca de los Estados Unidos, John Bolton, se refirió este miércoles a los lazos de Nicolás Maduro con el grupo terrorista Hezbollah y cuestionó este vínculo mientras en Venezuela exista hambre.

“Mientras el pueblo de Venezuela se vio hambriento y la economía fue destruida, Maduro se rodeó con el Consejo de los terroristas y los minders cubanos. Por el bien de Venezuela, Maduro debe irse”, escribió Bolton en su cuenta de Twitter como respuesta a un artículo que reseña la revelación del ex militar chavista, Hugo Carvajal que vincula a Maduro con estos grupos.

While the people of Venezuela starved and the economy was destroyed, Maduro surrounded himself with the counsel of terrorists and Cuban minders. For the sake of Venezuela, Maduro must go. https://t.co/JP6wo1O6cd

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 27, 2019