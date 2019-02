El vice presidente de Estados Unidos, Mike Pence, indicó “la única cosa a discutir con Maduro en este punto es la hora y la fecha para su salida”.

A través de su cuenta en Twitter escribió que esto es “para que la democracia regrese y para que Venezuela se reconstruya, Maduro debe irse”.

The only thing to discuss with Maduro at this point is the time and date for his departure. For democracy to return and for Venezuela to rebuild—Maduro must go. #VenezuelaLibre https://t.co/14U8qzWn4N

— Vice President Mike Pence (@VP) February 27, 2019