Caiga quien Caiga | Intervención militar o elecciones, vuelve el debate por @angelmonagas

QUÉ PROCESO CONDUCE GUAIDO

Advertimos, sería una lucha larga, no obstante, Maduro no tiene regreso y seguirá como el tango de Carlos Gardel “cuesta abajo” en su rodada. ¿Cuándo? Nadie, absolutamente nadie puede precisar el fin, solo podemos gritar a los cuatro vientos: Es este el principio.

Como bien lo apunta el destacado internacionalista Milos Alcalay, las “invasiones armadas” no se anuncian. Ningún partido u organismo multilateral puede pedir “acción militar” en un mundo democrático. Sería “antihistórico”. Esa es la última carta. Así lo ha dicho el propio Trump. Nadie lo descarta y menos en un personaje político no tradicional, como Trump. Su frase más emblemática con respecto a Venezuela “NO HAY VUELTA ATRÁS”. Son 54 “intervenciones militares”, excluyendo la primera y segunda mundial, que Estados Unidos ha hecho desde 1775.

La acción militar anunciada, presunta por demás, a mi juicio tiene un solo objetivo: PRESIONAR A LA DICTADURA y realizar un legítimo proceso electoral, bajo la égida de un Cuerpo Electoral justo más una observación internacional veraz y garante, con reconocimiento internacional, distintos a los “chulos” que durante tantos procesos se han nutrido de las riquezas nacionales, incluido el “turismo sexual” de toda naturaleza.

En el chavismo, hay un precandidato: El Gobernador Héctor Rodríguez. Maduro y Cilia se niegan a aceptar un tercero. Frustrado se siente Diosdado. El barco se hundirá y él ni siquiera candidato presidencial, pudo ser.

Tampoco puedo mentirles: El 99% del pueblo venezolano quiere una salida militar. Añora un castigo físico para quienes tienen 20 años atropellando. Solo que los verdadero líderes no pueden hacer lo que las mayorías quieren, sino lo justo, lo necesario. El pueblo, si existe ese líder, lo entenderá. Sucedió en Chile y lo vivió Eduardo Frei ante una multitud que quería ver sangre. Frei hizo lo que un estadista hace y actúo basado en principios cristianos y no en la realidad circundante.

PRESIDENTE GUAIDO Es puesto a prueba. Su regreso a Venezuela lamentablemente y por ahora, no será por Rampa 4 de Maiquetía, aunque él insiste. El CHAVISMO RADICAL quiere verlo preso, incluso no vivo. Por menos de lo que se le acusa a GUAIDO, muchos como el diputado Requesens aún están presos. Guaido está dispuesto a asumir el riesgo, ante un régimen que no se cansa de mostrar su voluntad de hacer lo que sea, para mantenerse en el poder. Usar presos y disfrazarlos de Guardias, destruir bienes públicos, ayuda humanitaria y pare usted de contar.

Debe además el Presidente Guaido, combatir la depresión en un pueblo cansado de tantas fallas, errores, sinsabores. Con él dentro del país, eso sin lugar a dudas sucederá. El VAMOS BIEN no es suficiente, sino se comunica adecuadamente. Recomiendo la lectura de la siguiente frase del noble político Winston Churchill : “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”. Yo le agregaría Señor Presidente, es mejor “equivocarse” a estar políticamente “muerto”.

Detenernos a discutir, cual opción es la mejor o la adecuada, me parece innecesario verlo de ese modo. Trump como todo político, tiene una postura pública y otra en lo privado. Ciertamente la mayoría del pueblo venezolano rapidez. El problema es lo que quieran quienes manejan y conducen el proceso, y/o que es lo más urgente de obtener para terminar la angustia popular. Llegó la hora del pragmatismo. La depresión y la desesperación, es alta y con sobradas razones. La crisis no puede seguir en stand by.

En política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar…

Buena Lección se lleva el periodista de la Cadena Univisión Jorge Ramos. Su odio por Trump, lo llevó en muchas oportunidades a justificar muchas acciones de la izquierda. Cuando entrevisto a Fidel Castro, prácticamente se derritió de placer ante el Tirano más grande que ha conocido el Mundo, solo comparable con los señalados por la historia universal por sus crímenes.

TUVE UN SUEÑO Reclamos al General Padrino en una reunión. El Presidente GUAIDO, pasó por más de treinta (30) alcabalas y en todas, los militares se le pararon firmes.

EXTRAÑO Legisladora indígena del Zulia, economista Zenaida Fernández, electa con el apoyo del chavismo, solicito una averiguación internacional de la ONU y de la Corte Penal Internacional, por las muertes y heridos del pueblo Pemón, calificándolo como “delito de lesa humanidad…” Afirmó su convicción de que esto “no habría ocurrido en vida del presidente Hugo Chávez…”. También asombra, que esta forma parte del grupo que lidera el legislador Eduardo Labrador, ex presidente del CLEZ en el periodo anterior y que pese a su buena gestión, no fue apoyado por el Gobernador Prieto. SE DICE A SOTTO VOCE Que seis (6) diputados cerraron filas alrededor del disidente Rodrigo Cabeza, padre político del hoy magistrado regional y ahora en desgracia con este. Ayer la Presidenta Fernández y el vice Juan Romero reclamaron a los medios (aunque Ud no lo crea) por darle cobertura a esa declaración y la aludida diputado Indigena ha pedido un derecho de palabra en la sesión del CLEZ para condenar la CENSURA a los medios, por parte de la actual Presidenta del mencionado organismo.

GRAVISIMA La situación en Santa Elena de Uairén. ¿Cuántos PEMONES y pobladores más de nuestras fronteras deben morir? Me niego a promover gente como “carne de cañón”. Debemos actuar como una RESISTENCIA inteligente, a “golpe y cuida”.

MAMÁ DE OSCAR PÉREZ, Aminta, refiere el periodista Antonio María Delgado del Nuevo Herald, ha pasado las de Caín durante su permanencia en USA: Antes del evento con Trump, había sido detenida, esposada, maltratada, en fin todo lo vivido por quienes se arriesgan en la aventura de pedir asilo, por la frontera con México, pues no tienen visa. A pesar de las palabras hacia Venezuela del gobierno “gringo”, nada han mejorado en su trato a los compatriotas que en desgracia deben huir y pedir asilo o refugio, en la nación del Tio Sam. Ojalá le cumplan a la Mamá de Oscar.

NUNCA FALTA ALGUIÉN ASÍ Lo sucedido con el Diputado Superlano, lamentando la muerte de un ser humano, muestra de que están hechos muchos de los diputados electos en el 2015. El mencionado es parte de esa herencia de la izquierda que ha nutrido a quienes nos gobiernan. Los electores deben decir NO MÁS.

CONFIRMADO según periodista Wilmer Suarez, el General GN Benavides Torres abandonó Venezuela con identidad falsa. Se esperan sus declaraciones.

SOLIDARIOS Con la causa del Dr. Carlos Alaimo, por la persecución a la cual es sometido por el Gobierno chavista del Zulia. Eso no amilana para nada a mi amigo Carlos.

LESTER TOLEDO: LO QUE NO HIZO NADIE en el Zulia, lo impulsa el Coordinador Internacional de la Ayuda Humanitaria. Dada su relación con las autoridades de EEUU, solicito la sanción al gobernador Prieto, lo cual ocurrió junto con otros. Además pidió una exhaustiva investigación del movimiento bancario y de bienes de sus allegados, personal, etc. En el expediente aparecen movimientos seguidos desde la propia Banca venezolana y los registros de propiedades, así como toda la migración de varios funcionarios. Han encontrado algunas empresas relacionadas con la salud, viviendas a nombre de funcionarios de poca monta, que en dólares no tienen como justificar dados sus ingresos, y otros negocios. En las redes circulan oficios y solicitudes a las autoridades que ya iniciaron el proceso. Revisan además los movimientos en algunos países, donde aparecen denuncias hasta de un famoso centro comercial propiedad de uno de los señalados. Un delator venido de las filas del chavismo, en el caso zuliano, estaría ampliando la averiguación sobre algunos Alcaldes y Alcaldesas. Algunos preguntan ¿Y por qué no se investiga a ARIAS? Respondo: Quién les dice que no se investiga. Se sabe de dos funcionarios relacionados con el 4F que tienen propiedades y negocios en ese país. Uno incluso estaría residenciado en este momento, en el “imperio”. El que nada debe, nada debe temer. Esperaremos. DATO: Un Alcalde zuliano, del PSUV, reconocería a Guaido, en los próximos días.

APURE INSOLITO El periodista Miguel Cardoza denuncia que miembros de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) exhiben armas en escuela Vuelvan Caras de la capital de este estado, sin explicar la legalidad de las mismas, su origen y justificar su uso dentro de un recinto educativo. Seguramente el Ministerio Público catalogará como legal esta actuación.

ALERTA Según BLU RADIO COLOMBIA Habría militares de Maduro infiltrados, entre los que se entregaron en Colombia, en base a lo señalado por el teniente Richard Sánchez, el desertor que manejó la tanqueta que derribó las barricadas que estaban el fin de semana dividiendo a Norte de Santander del estado Táchira.

ME PREOCUPA No lo iba a mencionar, sin embargo, estoy obligado. La presencia de muchos cómplices con el actual régimen durante estas dos décadas, alrededor del Presidente Guaido. Esos que criticaban al gobierno en público y lo apoyaban en privado. Su cultura es cambiar para que las cosas no cambien. Comprendo que el Presidente, quizá como Julio Cesar, perdone a los enemigos de la democracia y que estos pueden ser útiles, pues se pueden “chantajear”. El asunto es determinar ¿Hasta dónde?

VOLVIÓ A OCURRIR Denuncian algo de Diosdado y esté prueba en manos lo desmiente. ¿Por qué insistir en hacerle el juego a estas trampas lanzadas por su mismo cuarto de guerra, cada cierto tiempo? A un hombre de su capacidad de maldad, hay que atacarlo con “argumentos” y no con “brollos”. Presentar pruebas en manos con fotos y hechos. Por precipitarse queda mal el periodista VLADIMIR KISLINGER.

SIN VALOR Lo que ahora denuncia El Pollo Carvajal desde Estados Unidos. Tendrá valor en su juicio allá. Nosotros hubiésemos preferido oírlo desde acá, desde la Asamblea Nacional. Eso si lo hubiera aplaudido. Él como Luisa Ortega fueron cómplices, quizá hasta coautores.

ULTIMA HORA INSÓLITO PDVSA Estuvo paralizada durante tres días. Nada se movió en ese lapso motivado a un problema técnico de orden tecnológico, ocurrido en movistar y principalmente en CANTV. El día miércoles 27 febrero regreso la normalidad.

