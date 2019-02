“No les agrada la ayuda, pero odiarían elecciones en Venezuela”, dijo Marco Rubio sobre Rusia y China

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida, Marco Rubio, compartió unas palabras este jueves tras conocerse la decisión de China y Rusia sobre la resolución de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU.

lapatilla.com

Rubio compartió en su cuenta de Twitter las razones por las que ambos países rechazaron la propuesta. “La resolución de EEUU en el Consejo de Seguridad en la ONU pidiendo ayuda a Venezuela y elecciones libres pasa con nueve votos. Pero entonces China y Rusia la vetaron”, comentó.

“A ellos no les gustó la parte de ayuda humanitaria. Además, odiaban las elecciones libres y justas”, agregó.

U.S. resolution at @UN Security Council calling for aid to #Venezuela people & free & fair elections passes with 9 votes.

But then #China & #Russia veto it.

They didn’t like the humanitarian aid part. But they hated the “free & fair elections” part. https://t.co/jLS6nIweA3

— Marco Rubio (@marcorubio) 28 de febrero de 2019