¿Qué vas a saber tú? Famoso rapero estadounidense asegura que es falso el video de la gente comiendo de la basura

El rapero estadounidense Boots Riley aseguró que el video grabado por el periodista Jorge Ramos, donde aparecen varios jóvenes venezolanos comiendo basura, es un “teatro”.

Con información de El Farandi

A través de su cuenta de Twitter, el rapero compartió el video y escribió: “¿Quién está desperdiciando toda esa comida si todos están hambrientos? Un tipo camina con una bolsa llena de comestibles”.

“¿Por qué están esperando el camión de basura, en lugar de sacarla de los botes de basura, donde es más fácil llegar, está menos sucia y no corren el riesgo de que se les quede la mano atrapada? Teatro”, sumó.

Las imágenes generaron la molestia de Nicolás Maduro, quien decidió no continuar la entrevista con Ramos luego de que este le mostró el video en el Palacio de Miraflores.

WHY are they waiting for the garbage truck to come by, instead of getting it out of the trash cans where it’s easier to get to, less dirty, and you don’t risk getting your hand caught?

Theater.

— Boots Riley (@BootsRiley) February 26, 2019