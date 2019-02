Un pasajero de la mejor aerolínea del mundo encontró un diente humano en la comida (foto)

Un pasajero australiano quedó horrorizado con lo que encontró en su comida en un vuelo, que obligó a Singapore Airlines a emitir una disculpa e iniciar una investigación.

Bradley Button estaba volviendo a su casa en Melbourne tras visitar a un amigo en Wellington. La comida de avión no suele destacarse por su sabor, pero no sospechó nada cuando le sirvieron su porción.

Ya estaba por terminar el plato de arroz cuando sintió algo duro. Extrañado, escupió el objeto desconocido. Asqueado, encontró un diente humano.

“Me sentí mal por el resto del vuelo, la idea de tener la parte del cuerpo de otra persona en mi comida no es agradable”, declaró a la agencia local AAP.

Here's a stomach churner for you:

As Bradley Button neared the end of the rice in his Singapore Airlines meal, there was a sickening crunch.

He spat out what was in his mouth and there it was – a tooth that was not his.@AAPNewswire https://t.co/ixSwQp8k0E

