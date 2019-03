Bolton: EEUU seguirá tomando medidas apropiadas contra Maduro y los que estén alineados con él

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este viernes que EEUU seguirá tomando medidas apropiadas contra Nicolás Maduro y aquellas personas que estén alineados con él.

lapatilla.com

Bolton compartió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a los individuos pertenecientes al régimen y lo que les espera si se mantienen en el mismo.

“Los que continúan apoyando a un dictador que viola los derechos humanos y roba a los hambrientos no deben permitirse caminar impunemente. Los Estados Unidos seguirán teniendo las medidas apropiadas contra maduro y los que estén alineados con él”, escribió.

Those who continue to support a dictator that violates human rights and steals from the starving should not be allowed to walk around with impunity. The United States will continue to take appropriate action against Maduro and those aligned with him. https://t.co/7VrjbV5KRQ

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 1 de marzo de 2019