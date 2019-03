Pence afirma que Venezuela necesita lo que EEUU tiene: Libertad, no socialismo (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, aseguró en una conferencia que Venezuela necesita lo que su país tiene: “necesita libertad”.

lapatilla.com

“Fue la libertad, no el socialismo, lo que nos dio la economía más próspera de la historia del mundo”, reiteró Pence, quien se suscribe a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump en Miami.

The truth is, Venezuela needs what America has. Venezuela needs freedom. #CPAC2019 pic.twitter.com/rMaIJ5pMiN

It was freedom, not socialism, that gave us the most prosperous economy in the history of the world. #CPAC2019 pic.twitter.com/AO0dHjOU8G

— Vice President Mike Pence (@VP) March 1, 2019