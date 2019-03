Bolton: En menos de una semana, más de 600 militares han reconocido al presidente (E) Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que en menos de una semana más de 600 militares han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

lapatilla.com

Bolton compartió un mensaje este sábado en su cuenta de Twitter, donde resalta la decisión de los miembros del ejército venezolano en ponerse del lado de la Constitución.

“En menos de una semana, más de 600 militares han reconocido su deber de defender la Constitución de Venezuela y al legítimo presidente, Juan Guaidó”, escribió.

In less than one week, over 600 military members have acknowledged their sworn duty to defend the Venezuela Constitution and the legitimate President, Juan Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 de marzo de 2019