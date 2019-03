Bolton: Maduro miente sobre la supuesta ayuda humanitaria de Rusia

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este sábado que Nicolás Maduro mintió a Venezuela sobre la ayuda humanitaria enviada desde Rusia.

lapatilla.com

Bolton se pronunció en su cuenta de Twitter tras ver una publicación donde la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas indicó que los insumos anunciados por Maduro no han llegado a los hospitales del país.

“Maduro ha mentido sobre la crisis humanitaria en Venezuela, contrata criminales para quemar alimentos y medicinas destinadas para los venezolanos. Ahora está mintiendo sobre la supuesta ayuda de Rusia”, escribió.

Maduro has lied about the humanitarian crisis in Venezuela, he contracts criminals to burn food and medicine intended for the Venezuelan people, and now he is lying about purported aid from Russia. https://t.co/yQDscA6CSq

Por otro lado, el asesor de EEUU condenó que más de 20 mil niños han fallecido en el territorio por la crisis actual.

“Aproximadamente 20 mil niños han fallecido en Venezuela debido a la crisis hecha por Maduro. Además, hay otros 808 mil niños que están en riesgo nutricional. Es hora de hacer lo correcto y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria”, agregó.

Approximately 20,000 children under the age of one will have died in Venezuela due to the Maduro-made crisis and another 808,000 children will be at nutritional risk. It is time to do what is right, and allow aid into Venezuela. https://t.co/61EK7JKAyf

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 de marzo de 2019