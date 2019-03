Khloé Kardashian a Jordyn Woods: “Tu eres la razón por la que mi familia se rompió”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de que durante varias semanas medios de comunicación especularan acerca de la infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods, la menor de las Kardashian decidió romper el silencio y enviarle un contundente mensaje a la amante del padre de su hija, a través de su redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Kholé aseguró que la mejor amiga de su hermana menor, mintió durante la entrevista con Jada Pinkett Smith.

“¿Por qué mientes @jordynwoods? Si va a tratar de salvarse a ti misma en público, en lugar de llamarme en privado para pedir disculpas primero, al menos sé honesta sobre tu historia. Por cierto, ¡tú eres la razón por la que mi familia se rompió!”, escribió Khloé en su cuenta de Twitter.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Sin pensarlo dos veces, también arremetió contra el padre de su hija y aseguró que al igual que Jordyn, el también es culpable; sin embargo, el no ha mentido públicamente.

“Tristan es igualmente culpable, pero Tristan es el padre de mi bebé. Sin importar lo que me haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación en privado. Si Tristan fuera a mentir públicamente sobre lo que conspiró, entonces sí me dirigiría a él públicamente”,afirmó.

Tristan is equally to blame but Tristan is the father of my child. Regardless of what he does to me I won’t do that to my daughter. He has been addressing this situation PRIVATELY. If Tristan were to lie publicly about what conspired,then yes I would address him publicly as well — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

También se pronunció a través de su Instagram Stories, donde escribió: “Recuerda algo: ellos fueron los que engañaron porque querían, luego mintieron al respecto porque podían. Ahora lo lamentan todo porque han sido descubiertos. Siempre ha sido culpa de ellos, tú no hiciste nada para causar o merecer algo así”.

Recordemos que toda esta polémica empeoró cuando Jordyn ofreció una entrevista en exclusiva con Jada Pinkett Smith, donde aseguró que ella jamás se acostó con Tristan.

Además, aseguró que ha intentado disculparse con Khloé, pero no ha recibido respuestas al respecto.