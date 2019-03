¡Le dijo de todo! Budú arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro

View this post on Instagram

Como quieren ellos que tú los apoyes si : nos tienen pasando roncha sin agua ( cada rato están acomodando una mierda) ya son más de 5 días en la parroquia sin líquido . PANA ENTIENDAN QUE YA ESTE PEO NO ES POLÍTICO ESTE PEO ES QUE NO AGUANTAMOS MÁS NO JODA ESCUCHEN AL PUEBLO DEJEN DE SER TAN RATAS CON EL VENEZOLANO VALE ? Matan a los que protestan por hambre. Meten preso al que piensa distinto y amenazan con matarlo con el FAES , no han podido controlar la economía del país. Recogen firmas para que no llegue trump y la ayuda humanitaria y más adelante ves a familias comiendo de la basura. En los barrios gente pidiendo comida y cambiando arroz por azúcar y otros alimentos, ni agua hay para beber en los barrios , culpan a maduro por bailar y ustedes ? Que hacen ustedes ? Hacen lo mismo bailan sobre las tumbas de los caídos ustedes también son parte de esta puta desgracia que nos llena de frustración . Se va la luz y jode los aparatos electrónicos… el dinero no alcanza solo para pagar el pasaje. Las calles sucias las autopistas sin luz. Las calles llenas de huecos. Entonces se paran el tv con su cara e tabla a dar resultados de buen vivir solo en su mundo de fantasía. Se paran en tv a desmentir que la situación cada minuto es peor .. y TODAVÍA HAY UNA PARRANDA DE CABEZAS DE WEBO PENSANDO EN UNA PUTA PLAYA Y EN UNA PUTA RUMBA ???????? VERGÜENZA DEBERÍA DE DARLES. ( Y SI TE VAS PARA TU PLAYA RESÉRVATE TUS FOTOS Y VIDEOS ESTUPIDOS QUE A NADIE LE IMPORTA LO QUE HAGAS ) Y luego vienen el MIÉRCOLES con sus caras bronceadas a decir que GUAIDO no sirve que es pura paja que esto en una real mentira y toda su real porqueria de siempre. Que si me voy de rumba por qué el venezolano es rumbeo jodedir y toda esa basura que tengo ańos escuchándola ..DIGANME SI NO DE HAN DADO CUENTA QUE NADIE LE ESTÁ PARANDO BOLAS A LAS NOTICIAS?? CLAROOO POR QUÉ LOS NIŃOS NOS FUIMOS DE VACACIONES AHÍ ESTÁ LA RESPUESTA AL PEO MENTAL QUE TENEMOS ….YO NO SALGO EN CARNAVAL ME QUEDO EN MI CASA Y PUNTO A MI SI ME DUELE MI PAÍS Y TODOS ESOS QUE HAN MUERTO Y LUCHAN POR UN BUEN VIVIR … ASÍ QUE EN ESTE MURO NO HAY CARNAVAL LO QUE HAY ES CONCIENCIA !