Marco Rubio a Padrino: No olvide incluir en la lista a su novia en Costa Rica

El senador por Florida de Estados Unidos, Marco Rubio, le respondió a uno de los ministros del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López sobre su tuit de las sanciones del Departamento de Estado.

Por lapatilla.com

Rubio le recordo a Padrino López que no se le olvidara incluir en la “lista a su novia en Costa Rica y el Rancho que le compró con dinero que hiciste de los pagos de narcotraficantes”

.@vladimirpadrino don’t forget to include on the list your girlfriend in Costa Rica & the ranch you bought her with the money you made from payments from drug traffickers. https://t.co/hX1ug9OvLe

— Marco Rubio (@marcorubio) 2 de marzo de 2019