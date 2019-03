Marco Rubio acusa a Maduro de traficar drogas a EEUU con la complicidad de Cuba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio, asesor especial de Donald Trump para Venezuela, denunció nuevamente al régimen chavista. En un tuit publicado este sábado, señaló su involucramiento en el narcotráfico.

Por Infobae

“El régimen de Nicolás Maduro continúa aterrorizando al pueblo de Venezuela, trafica drogas a Estados Unidos y crea una crisis migratoria en toda la región”, sostuvo.

Luego, el senador por Florida apuntó contra Cuba, uno de los principales sostenes internacionales de Maduro. “No podrían hacer esto sin el apoyo cubano. Ahora, el régimen cubano enfrentará las consecuencias”, tuiteó. La última advertencia sugiere la posibilidad de que Washington aplique nuevas sanciones contra Cuba, algo que Trump insinúa desde hace tiempo.

The @MaduroRegime continues to terrorize the people of #Venezuela, traffic drugs into the U.S. & create a migratory crisis for the entire region. They could not do this without support from the regime in #Cuba.

Now the #CubanRegime will face the consequences.

— Marco Rubio (@marcorubio) March 2, 2019