Un video del piloto indio liberado por Pakistán causa gran enfado en India

Un video del piloto indio liberado el viernes por Pakistán, en el que agradece a las autoridades paquistaníes su puesta en libertad, provocó airadas reacciones en India, mientras que Islamabad presentó su decisión como un “gesto de paz” en la crisis en torno a Cachemira.

Entretanto, el sábado prosiguieron los enfrentamientos entre ambos países, con disparos de mortero y de artillería. Dos soldados paquistaníes murieron en Cachemira, en la frontera, informó una fuente militar paquistaní.

El teniente coronel Abhinandan Varthaman, cuyo avión de combate fue abatido el miércoles cuando perseguía a cazas paquistaníes en Cachemira, cruzó a pie el viernes el puesto fronterizo de Wagah, varias horas después de lo previsto.

La crispación entre ambos países rivales empezó a acentuarse tras el atentado suicida que mató a 40 paramilitares indios el pasado 14 de febrero en Cachemira.

Tras volver a su país, el piloto fue sometido a exámenes médicos, antes de entrevistarse con los servicios militares y de inteligencia.

Según los medios indios, el regreso del piloto se retrasó porque lo obligaron a grabar ese video para ser liberado.

En la grabación, el militar agradece al ejército paquistaní su profesionalidad y acusa a los medios indios de fomentar una histeria bélica entre ambos países.

This is how #PakistanArmy treating a war prisoner. This is called humanity. Indians be humans like us. Let’s explore peace. This is our region. We are living here. Let’s start a new journey of peace together. Let’s resolve our disputes in a better way.#Abhinandan #SayNoToWar pic.twitter.com/lM4RxOUVcl

— Pervez Ullah (@pervezullah2) 27 de febrero de 2019