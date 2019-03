Click to email this to a friend (Opens in new window)

Trish Regan, periodista de la cadena Fox, comentó en Twitter que se espera que la administración de Donald Trump sancione muy pronto al gobierno socialista de Cuba tras apoyar reiteradamente a Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Esperamos un gran anuncio sobre Cuba pronto, específicamente, nuevas sanciones contra el gobierno cubano por su apoyo al régimen de Maduro en Venezuela”, aseguró Regan en un tuit, tras obtener la información de mano de Gillian Turner, otra colega en Washington.

El 28 de enero pasado, el Departamento del Tesoro recrudeció las sanciones económicas sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Recientemente, varios funcionarios y familiares de su círculo cercano también fueron incluidos en tales restricciones.

BREAKING: BIG ANNOUNCEMENT RE SANCTIONING OF CUBAN GOVT EXPECTED AS EARLY AS TOMORROW. Reporting from our own @GillianHTurner “expect a big announcement on Cuba soon – specifically, new sanctions against the Cuban government for it’s support for the Maduro regime in Venezuela.”

— Trish Regan (@trish_regan) March 3, 2019