Danny Glover reafirmó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro

Durante una concentración en Hollywood, el actor estadounidense defendió y apoyó a Nicolás Maduro, también aseguró que en Venezuela el nivel de pobreza es muy bajo.

Durante su estadía en la concentración en Hollywood, catalogó como un “show” la ayuda humanitaria que Estados Unidos envió para el pueblo venezolano.

Según Danny, Maduro construirá un millón de viviendas para finales de este 2019, siendo esta la razón por la cual el actor estadounidense apoya al gobierno de Nicolás Maduro.

#ActorsLife: In an attempt to falsify history, Danny Glover has said that Maduro will have one million houses built by the end of this year and that poverty in #Venezuela is down.

Does he think that we are idiots?pic.twitter.com/QONJVbMuRJ

— RalphGM (@RalphGMWorks) March 2, 2019