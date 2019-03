Marco Rubio: Si la FAN y el TSJ permiten que Maduro detenga a Guaidó, enfrentarán el mismo destino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida de EEUU, Marco Rubio, señaló este domingo que si las Fuerzas Armadas y el TSJ permiten que Nicolás Maduro detenga a Juan Guaidó, enfrentarán el mismo destino.

lapatilla.com

Rubio envió colocó un mensaje en su cuenta de Twitter dirigido a las autoridades venezolanas tras la amenaza que persiste sobre el presidente encargado y su llegada al país.

“Maduro no es un hombre virtuoso, patriótico o iluminado. Es un tirano ilegítimo. Y si él detiene o agrede a Guaidó lo hará sin ninguna autoridad judicial, legal o moral. Si el TSJ y las Fuerzas Armadas lo permiten, se enfrentarán al mismo destino”, escribió.

.@NicolasMaduro is not a virtuous,patriotic or enlightened man.

He is an illegitimate tyrant. And if he arrests or harms @jguaido he will do so without any judicial,legal or moral authority.

If the TSJ & armed forces allow this, they will face the same fate that awaits him. https://t.co/5WHKFg0YKh

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de marzo de 2019