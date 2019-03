Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, celebró la llegada segura del presidente encargado Juan Guaidó a Venezuela.

lapatilla.com

“El presidente Guaidó regresó a salvo a Venezuela hoy para continuar su fuerte impulso por un futuro democrático para la gente de su país”, comentó Bolton en su cuenta de Twitter.

“Los Estados Unidos apoyan plenamente Guaidó y a la Asamblea Nacional”, reiteró.

El consejero de Donal Trump advirtió que “su seguridad debe ser garantizada. El mundo está mirando”.

President Guaido safely returned to Venezuela today to continue his strong push for a democratic future for the people of his country. The United States fully supports Guaido and the National Assembly. His safety must be guaranteed. The world is watching. pic.twitter.com/pFwUghxW63

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 4, 2019