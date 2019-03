Caiga quien caiga | Hoy Guaidó derrotó a Nicolás, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

La jugada del régimen que preside Maduro, de dejar entrar al Presidente Juan Guaido, fue acertada dirán algunos. La verdad verdadera es que fue obligada y se llama DONALD TRUMP. Maduro, que ha gritado a los cuatro vientos la defensa del ejército, de las milicias, el apoyo de Rusia, de China y de Cuba, no le dio la testosterona para enfrentar al “imperio”. Ni un pelo le puede tocar, al que el mundo reconoce como el legal presidente. Ciertamente tendrá un alto costo político, además de graficar claramente la realidad de a quienes respeta la FANB. No solo queda mal Maduro, mucho peor queda Diosdado Cabello y el General Vladimir Padrino. Los seguidores del chavismo que dice “GOBERNAR”, ahora si empiezan a dudar. Lo de hoy fue inédito. En 20 años nada similar había ocurrido. Queda en evidencia la debilidad del usurpador, ante la diplomacia de Guaido y el “manageo gringo”. Nada ha sido en vano. Aunque no es nada original la consigna, Guaido puede decir con confianza “VAMOS BIEN”.

La mejor manera de graficar nuestra peculiar situación, fue expresada hoy en el portal Infobae por el exiliado catedrático Carlos Sánchez Berzain, tenemos “un presidente sin gobierno y un dictador sin país”.

Guaido cuyo peor problema era su no tan clara situación de PRESIDENTE, hoy al empezar actuar como tal, despeja cualquier duda. El venezolano, desesperado, desesperanzado, cortoplacista por excelencia, que como el mal fanático de béisbol, si su equipo pierde no se queda hasta el final, hoy se alegró. Perdió vigencia la opción migratoria. Sabíamos que el regreso de Guaido tendría ese efecto. Cuidado, es el triunfo de una batalla, no de la guerra. Ganamos terreno y estamos más cerca que en cualquier otra batalla del pasado.

Guaido entró por Maiquetía. El trato de los funcionarios fue de Presidente. Los militares en puerta se le cuadraron, firmes, en saludo militar al Comandante en Jefe. Está rota la cadena de mando. Alguien mintió.

LOS JOVENES PIDEN

A Guaido que no los abandone. Que no permita otra perdida de sus sueños. Ellos tienen derecho a vivir en una tierra, donde puedan desarrollar todo su potencial y mejorar sustancialmente su calidad de vida.

METODOLOGÍA DE LUCHA

Muchos quieren un país, sin Maduro, sin chavismo, sin socialismo. Un país donde uno no tenga que calarse mafias militares para todo. Desde comprar gasolina, adquirir medicinas, alimentos, etcétera, en todos los sectores hay un “guiso” de un militar.

Esa FANB corrupta, que no es la representación total de ella, sino una proporción del “Generalato”, es el gran partido que mantuvo a Chávez en una condición de respeto, pues el difunto era parte de ella. Con Maduro, continúa la protección, con el agregado de que hay una relación de subordinación.

En Venezuela, como dijo un funcionario de Estados Unidos, tenemos más generales que la OTAN. Aquí cualquier “bolsa” es Comandante, Coronel, Mayor General, General. Murió la meritocracia por la “adulocracia”, usando un lenguaje decente.

Ese chavismo, originario o no, controla todo. No me vengan ahora con ese cuento, la “joya” de Alcalá, Carvajal, Rodríguez Torres, Luisa Ortega y esposo, Giodani, entre otros. Manejaron el PODER JUDICIAL, EJECUTIVO: Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías, PODER MORAL, Defensoría, Contraloría y Ministerio Público. Legislativo hasta el 2015 y continúan haciéndolo a través de la legislación de la espúrea Constituyente procubana.

No obstante esto, el gran esfuerzo de la inteligencia árabe-ruso-cubana, ha sido controlar tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Por más cárcel en la que te encuentres, debes proteger tu espacio, donde tú mandas, tú decides. No puedes frustrarte y seguir sintiéndote la víctima. Recuerdo mucho las clases de Lola Rebeca Aniyar de Castro (Lolita), criminóloga de mucha profundidad, ex gobernadora del Zulia ya fallecida. Al sentirte víctima el RÉGIMEN triunfa. Ejerce su “enseñoreo” sobre ti, te domina porque te sientes perdido, derrotado y el se ufana de permanecer en el poder. Desde hace 20 años esa ha sido la receta. Es malo subestimar pero peor aún sobrevalorar a un enemigo con tantas debilidades como el enfrentado. El chavismo, aunque se molesten muchos, ha tenido mejor escuela política. De otro modo no se explica su permanencia por tanto tiempo.

RECORDARLE A MADURO

En los últimos meses, cada vez que en un sitio público dicen MADURO, el 90% piensa inmediatamente en “mencionar” a su madre. Eso significa que la nación, concepto cultural que muestra lazos de unión por historia, costumbres, valores, no lo reconoce, no lo quiere, no lo respeta. Usar esa frase es señal de ataque, de reto y creo que ha sido una de las mejores herramientas para “desmistificar” a un personaje tan mediocre, que nunca jamás ha debido gobernar una nación como la nuestra. Aunque él dice que en España ganaría una elección, lo cierto es que el error más que de la oposición fue del propio chavismo al no enfrentar al gran causante de crear esa tragedia hecha hombre, llamado Hugo Chávez. Maduro no está preparado para dirigir una junta de vecinos en Haiti o en cualquier república africana.

NO MÁS

No repitamos errores. No “endiosemos” a nadie. Ni a Guaido, por muy brillante que nos parezca su aparición. La sociedad no puede seguir creyendo en Mesías. Su único y gran papel, al que aspiramos muchos, es que logre encausar a un pueblo para realmente asumir el control de su destino. Ni Guaido, ni López, ni María Corina, pueden ser superiores a un colectivo. No nos hace falta otro Chávez, sea socialista o liberal, dictador o demócrata.

Señores no basta con ser diferentes y mejores que los chavistas, debemos ser mejores que nosotros mismos, superarnos cada día. Eso nos llevará un tiempo. El daño del socialismo, cualquiera sea su denominación: democracia social, social democracia, progresismo, u otros, ha permeado a nuestros genes. Pareciera que el venezolano nace “corrompido”. Esa condición no puede ser natural sino la excepción. Debemos navegar por ese mar. Yo no quiere de regreso a quién causo la aparición de esto.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES DE FUNCIONARIOS CHAVISTAS Y FAMILIARES. Van 49 y los que faltan.

UNO PARA QUE HABLARA Y DIEZ PARA CALLARLA. La funcionaria espía introducida en Colombia, “PAU PAU”, ya confeso su misión para Maduro. Tuvieron que darle “un grito” para que hablara y 20 para que se callara.

POR AHORA NO COMENTARE La información que recibo sobre el recientemente designado Procurador General de la República por parte de la ASAMBLEA NACIONAL. Solo les adelanto que no es nada bueno.

MARCO RUBIO CON MI NOVIA NO TE METAS Luego de ver las fotos de la señalada, solo puedo atinar al decir sobre el general en cuestión, quien pudiera parafrasear el viejo dicho opositor, “Caballo Viejo”. Así lo califican otros, al ver semejante “potranca”. De verdad, que el dinero, bien o mal habido puede ser útil. El escandalo la obliga a irse de Costa Rica, hacía otras latitudes. Igual la encontraran. Estos “gringos” no respetan ni las “canitas” al aire y rompen el código político, del secreto sobre estos placeres.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN Sobre la presencia del grupo terrorista Hezbolá en nuestro país. Están metidos en el arco minero según denuncia de un Teniente de las FANB que huyo.

LA VERDAD SEA DICHA Hay un grupo de opositores, desagradados con Guaido, por el simple hecho de que ellos en el 2002, tuvieron una estruendosa derrota, prácticamente “ponchándose sin tirarle”. No hay comparación entre Carmona y Guaido. Juventud y preparación frente a la ambición de un hombre y un círculo, que conspiró para hacer llegar a Chávez y ante su negativa, siguieron buscando opciones. Y cuidado, si ya no están montados en los cercanos al Presidente encargado. Son sobrevivientes de varias guerras mundiales. Cubren algunas necesidades de sus pupilos y luego, como es natural piden y piden…Hay uno, dueño de un medio “extrañamente no censurado”, que se reúne mucho con un millonario relacionado con Nicolás.

MÁS VENEZOLANOS Son perseguidos cada día por la dictadura. Algunos los “desaparecen” sin dejar ningún rastro. Nadie les responde.

GUISO Denuncian en la Isla de Margarita con las medicinas y cajas Clap. Son mencionados como presuntos autores un médico de apellido similar a un expresidente y el protector Dante Rivas. Lamentablemente no hay un protector contra el protector, que desgracia.

SIGUE ENCENDIDA La frontera con Brasil. Otra masacre en Tumeremo.

ME INFORMAN de que un, ex polisur (ZULIA) que en días pasados protagonizó un encuentro boxístico en el Hotel Maruma de Maracaibo, mientras se presentaba un grupo de Vallenato, persona muy cercana al que funge como Gobernador del Estado Omar Prieto, ayer le negaron la entrada a los Estados Unidos en Inmigración del Aeropuerto de Miami Florida USA.

