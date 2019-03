EEUU apunta a la línea de flotación financiera de la dictadura cubana, que pega el grito al cielo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Estados Unidos apunta a la línea de flotación financiera de la dictadura cubana, al crear algunas excepciones y aplicar desde ahora el título III de la Helms-Burton a algunas empresas

Por DMB | lapatilla.com

La Administración de Donald Trump ha anunciado este lunes que permitirá los juicios en tribunales de Estados Unidos contra aquellas compañías sancionadas por Washington que operan en Cuba y que están incluidas en una “lista negra”, según declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo.

Sin embargo, para las demás empresas, EE UU ha renovado la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton de 1996 y no permitirá, por el momento, que se les pueda demandar ante los tribunales por hacer negocio con las propiedades confiscadas tras la toma del poder por Fidel Castro en 1959.

En esa lista negra de EE UU figuran entidades que están “bajo el control” de los servicios cubanos de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas, así como el personal que establece “transacciones financieras directas” que podrían dañar al pueblo cubano, según explicó el Departamento de Estado en su web.

Esto incluye los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, así como una gran cantidad de hoteles, como la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota e instalaciones de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero, gestionado por una empresa española.

Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE UU cada seis meses; pero, en enero, cuando tocaba prorrogar esta situación, el Gobierno de Donald Trump disparó todas las alarmas al renovar la suspensión por 45 días en lugar de los habituales seis meses.

Este lunes Washington ha renovado la suspensión por solo 30 días, hasta el 17 de abril, pero ha decidido crear algunas excepciones y aplicar desde ahora el título III de la Helms-Burton a algunas empresas.

Estas excepciones podrían afectar a empresas rusas y chinas que han invertido en Cuba.

“El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso, Estados Unidos seguirá endureciendo las restricciones financieras a servicios militares y de inteligencia de Cuba“, dijo el lunes en Twitter el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó en las redes sociales al anuncio de Washington. El canciller Bruno Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter: “Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump”.

Todos los presidentes estadounidenses han congelado esta disposición en los últimos 23 años, en parte para evitar la oposición de la comunidad internacional y también ante el temor a una avalancha de casos en el sistema judicial de Estados Unidos.

El levantamiento completo de la prohibición podría permitir que miles de millones de dólares en demandas avancen en tribunales de Estados Unidos y, probablemente, enfrente la oposición de socios europeos y Canadá, cuyas compañías tienen importantes participaciones en Cuba.

La medida es un golpe duro contra los intentos de las autoridades cubanas para atraer más inversión extranjera y podría perjudicar a algunas compañías estadounidenses que han comenzado a invertir en la Isla tras el deshielo diplomático que inició el expresidente Barack Obama.

Washington está considerando además imponer más restricciones financieras a militares cubanos, según Reuters.

El senador Marco Rubio lo adelantó en su cuenta twitter

“Esperen hoy que los Estados Unidos tome el primero en una serie de pasos para responsabilizar al régimen en #Cuba por sus 60 años de crímenes y ilegalidad que incluye su apoyo a los asesinos #MaduroCrimeFamily. La justicia está llegando. Y más por venir”.

Today expect the United States to take the first in a series of steps to hold the regime in #Cuba accountable for its 60 years of crimes & illegality which includes its support for the murderous #MaduroCrimeFamily.

Justice is coming. And more to come.

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de marzo de 2019