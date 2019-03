EEUU impide las demandas por propiedades expropiadas en Cuba por un mes

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, anunció este lunes que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.

En un comunicado, Pompeo explicó que ha decidido continuar con la suspensión del título III porque está en el interés de EE.UU. y acelerará una “transición a la democracia” en Cuba; pero explicó que la extensión tiene una excepción: podrán interponerse demandas contra aquellas compañías incluidas en una “lista negra”.

En esa “lista negra” de EE.UU. figuran entidades que están “bajo el control” de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como el personal que establece “transacciones financieras directas” que podrían dañar al pueblo cubano, según explicó el Departamento de Estado en su web.

En esa lista están incluidas instituciones como el Ministerio cubano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior; así como gran cantidad de hoteles, como la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.

Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE.UU. cada seis meses; pero, en enero, cuando tocaba renovar esa cancelación, el Gobierno de Donald Trump disparó todas las alarmas al suspender la provisión solo durante 45 días.

Today I announce an exception to the 30-day suspension of #TitleIII of the Libertad Act. We must hold #Cuba accountable and make whole U.S. claimants for assets seized by the Cuban government. Doing business with Cuba is not worth trafficking in confiscated property.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 de marzo de 2019