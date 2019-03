EEUU permitirá demandas contra empresas extranjeras en Cuba

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El gobierno del presidente Donald Trump se está preparando para que, por primera vez, se permitan juicios en tribunales de Estados Unidos contra empresas extranjeras que operan en Cuba y usan propiedades confiscadas por el gobierno comunista a cubanoamericanos y ciudadanos estadounidenses, reseña Reuters.

La medida, que podría anunciarse el lunes, amenazaría los intentos de Cuba para atraer más inversión extranjera y también parecen apuntar a castigar a La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro, quien enfrenta una crisis política y económica.

“El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso, Estados Unidos seguirá endureciendo las restricciones financieras a servicios militares y de inteligencia de Cuba”, dijo en Twitter el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime.

