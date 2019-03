Marco Rubio alerta sobre una detención nocturna a Guaidó sin medios ni diplomáticos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida de EEUU, Marco Rubio, alertó este lunes sobre una posible detención nocturna del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó sin medios de comunicación ni diplomáticos.

lapatilla.com

Rubio compartió un mensaje de advertencia en su cuenta de Twitter de lo que podrían hacer las autoridades de Maduro tras el regreso de Guaidó al país.

“El riesgo de arresto contra Juan Guaidó sigue siendo muy real. El régimen de Maduro ha perfeccionado la burocratización de la represión. Emitir una orden de detención permanente de un tribunal de sellos de goma. Luego, en un momento de su elección, arrestarlo tarde por la noche sin medios de comunicación, diplomáticos o partidarios alrededor”, escribió.

The risk of arrest remains very real for @jguaido. #MaduroRegime has perfected bureaucratization of repression.

Issue a standing arrest warrant from a rubber stamp court. Then at a time of their choosing,arrest him late at night with no media,diplomats or supporters around. https://t.co/tPtODx1EMx

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de marzo de 2019