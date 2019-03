Marco Rubio: EEUU anunciará medidas contra el régimen de Cuba este #4Mar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano por el estado de la Florida en EEUU, Marco Rubio informó que la administración de Donald Trump tomará medidas contra el régimen cubano por su responsabilidad en 60 años de crímenes que incluye su apoyo a la familia de Maduro.

lapatilla.com

“Hoy se espera que los Estados Unidos tomen la primera de una serie de pasos para dar al régimen de Cuba responsabilidad por sus 60 años de crímenes e ilegalidad que incluye su apoyo a los asesinos #MaduroCrimeFamily.

La justicia está llegando. Y más por venir”, escribió Rubio.

Today expect the United States to take the first in a series of steps to hold the regime in #Cuba accountable for its 60 years of crimes & illegality which includes its support for the murderous #MaduroCrimeFamily.

Justice is coming. And more to come.

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de marzo de 2019