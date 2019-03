Marco Rubio sobre Guaidó: Su valor y sacrificio contrastan con la cobardía y corrupción de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida de EEUU, Marco Rubio, destacó que el valor y sacrificio del presidente (E) Juan Guaidó contrastan la cobardía y corrupción que hace Maduro.

lapatilla.com

Rubio compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para celebrar la llegada de Guaidó al territorio venezolano.

“Enfrentando amenazas de su familia, vida y libertad, Juan Guaidó volvió hoy abiertamente a Venezuela. Su coraje y sacrificio están en agudo contraste con la cobardía y corrupción de los líderes del régimen de Maduro. Gracias a ello se ganará el respeto de miles de funcionarios gubernamentales y militares”, escribió.

Facing threats to his family,his life & his freedom @jguaido returned to #Venezuela openly today.

His courage & sacrifice is in sharp contrast to the cowardice & corruption of leaders of #MaduroRegime & will earn him the respect of thousands of government & military officials.

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de marzo de 2019