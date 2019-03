Mike Pence: Cualquier amenaza contra Guaidó tendrá una respuesta rápida

El Vicepresidente de los Estado Unidos, Mike Pence se pronunció que se conociera sobre la llegada del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al país.

lapatilla.com

“El regreso seguro de Guaidó a Venezuela es de la más alta importancia para los Estados Unidos. Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no será tolerada y será satisfecha con una respuesta rápida. El mundo está observando-interino el Presidente guaido debe permitirse volver a entrar en Venezuela de forma segura”, anunció Pence en twitter.

.@JGuaido’s safe return to Venezuela is of the highest importance to the U.S. Any threats, violence, or intimidation against him will not be tolerated & will be met with swift response. The world is watching – Interim President Guaido must be allowed to re-enter Venezuela safely.

— Vice President Mike Pence (@VP) March 4, 2019