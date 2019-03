Robert Palladino: EEUU felicita a Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado de EEUU, felicitó este martes al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región.

lapatilla.com

Palladino concedió unas declaraciones a la prensa tras la llegada de Guaidó al territorio venezolano de su gira por cinco países.

“Los Estados Unidos aplauden a la gente de Venezuela por sus acciones para crear una transición democrática pacífica. Además, felicitamos al presidente (E) Juan Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región y su regreso seguro a Venezuela”, comentó.

El vocero aclaró las diferencias entre Guaidó y Nicolás Maduro en Venezuela. Además, resaltó los esfuerzos que ha conseguido desde que se juramentó el pasado 23 de enero.

“Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional y Maduro usurpó la presidencia de Venezuela. Por ese motivo, él presidente legítimo del país. Como mandatario ha designado diplomáticos en muchos países. La comunidad internacional debe respaldar al Parlamento venezolano para lograr una restauración pacífica de la democracia en Venezuela”, agregó.

