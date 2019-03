Madre de Cody Weddle, periodista detenido por el régimen, advierte lentitud en el caso

La madre del periodista estadounidense detenido por el régimen de Nicolás Maduro, Cody Weddle, aseguró este miércoles que la embajada de EEUU en Venezuela advirtió sobre la lentitud en el proceso de su hijo y casos similares.

La periodista Amy Viteri afirmó vía Twitter que tuvo contacto con la madre del periodista, quien le informó que se puso en contacto con la embajada de su nación ubicada en el país en crisis.

“Acabo de hablar con la madre de Cody Weddle por teléfono. Ella dice que ha hablado con la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela y que han contactado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela con respecto a Cody. Ella dice que también le dijeron que no es inusual que sea un ‘proceso lento'”, mencionó la periodista en la red social.

Weddle fue detenido mientras se encontraba en su apartamento en Caracas por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ejerce en el país como corresponsal en Venezuela para medios de habla inglesa como ABC News, CBC, Miami Herald, y Telegraph, entre otros.

UPDATE: I just spoke with Cody Weddle's mother by phone. She says she has spoken to the U.S. Embassy in Venezuela and they have reached out to Venezuela's Ministry of Foreign Affairs regarding Cody. She says they also told her it's not unusual for it to be a "slow process".

— Amy Viteri (@TVAmyViteri) March 6, 2019