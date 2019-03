Marco Rubio: Régimen de Maduro dispara al aire frente a niños que estudian en Cúcuta (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador estadounidense del estado de Florida, Marco Rubio, criticó este miércoles las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado venezolanos ante los miles de estudiantes y representantes que intentaban cruzar la frontera tachirense con Colombia para asistir a sus escuelas en Cúcuta.

lapatilla.com

“Más de 5.000 niños viven #Venezuela, pero estudian a través de la frontera #Cúcuta #Colombia. Durante 12 días el #RégimenDeMaduro los ha bloqueado físicamente de cruzar la frontera e ir a la escuela. Hoy lanzan disparos de advertencia al aire”, comentó Rubio en su red social Twitter mientras enlazaba un video de lo sucedido este 06 de marzo en la frontera con Cúcuta.

More than 5,000 children live in #Venezuela but study across the border in #Cúcuta #Colombia.

For 12 days now the #MaduroRegime has physically blocked them from crossing the border & going to school.

Today they fired warning shots into the air. https://t.co/go15sXgb1S

— Marco Rubio (@marcorubio) March 6, 2019