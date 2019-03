Vecchio a Bachelet: Un periodista asesinado y otro detenido en 24 horas, así actúan las dictaduras

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EEUU, denunció las agresiones contra periodistas nacionales y extranjeros a manos de Nicolás Maduro y le aseguró a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que “así actúan las dictaduras”.

lapatilla.com

En primer lugar, Vecchio citó un tuit de PROVEA, para criticar el asesinato del periodista y disidente chavista, Alí Domínguez, quien había desaparecido días atrás. “Condenamos profundamente asesinato de periodista Alí Domínguez. Cansado de la corrupción del usurpador se unió desde el chavismo a nuestra lucha para construir una Mejor Venezuela. Así actúa la dictadura Sra. Bachelet. Por todas las víctimas del régimen, es hora de actuar”.

Previamente, el Embajador había hecho retuit a un mensaje del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, donde se denunciaba que tras un allanamiento de la Dirección de Contra Inteligencia Militar al servicio del régimen de Maduro a la residencia del corresponsal estadounidense Cody Weddle, se había perdido contacto con él.

“Un periodista asesinado y un corresponsal internacional desaparecido en menos de 24 horas en Venezuela. El usurpador sigue actuando como dictador tratando de frenar inevitable restablecimiento de democracia en Venezuela que lidera Presidente (e) Juan Guaidó”, fueron las palabras dirigidas por Vecchio a Bachelet Vecchio en su Twitter.

Ms. @mbachelet: 1 journalist killed and 1 international correspondent arrested in less than 24 hours in #Venezuela. The usurper continues to act as a dictator trying to stop the inevitable restoration of democracy in Venezuela led by Pdte (e) @jguaido.

https://t.co/jwMN70E39G

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) March 6, 2019