Fuerza Aérea de EEUU se moviliza en ayuda para Venezuela, informa el Comando Sur

Los Estados Unidos están enviando a Colombia más ayuda humanitaria, incluyendo suministros médicos, para ayudar a la gente de Venezuela, reveló el Comando Sur a través de su usuario oficial en Twitter @Southcom.

En cooperación con la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado y la Fuerza Aérea aviones C-130 está volando los suministros desde Florida a Colombia, en el marco del programa regional de asistencia técnica para el manejo integral del riesgo de desastres (OFDA).

La administradora adjunta Bonnie Glick acompañó la tarea de la USAID en el envío de suministros médicos adicionales, los mismos están en camino para ser pre-posicionados en Colombia.

The U.S. today is airlifting more humanitarian aid, including medical supplies, to help the people of #Venezuela. In cooperation w/ @USAID & @StateDept, a @USAirForce C-130 aircraft is flying the supplies from @Homestead_ARB in Florida to #Colombia. #EstamosUnidosVE @theOFDA pic.twitter.com/zdavnc6dp4

— U.S. Southern Command (@Southcom) 7 de marzo de 2019