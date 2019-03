Horóscopo rompe colchón: Marzo es el mes para que pongas a sonar la cama (Datos)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

El mes de marzo ha llegado y muchos se preguntan qué cosas buenas le deparará el tercer mes del año en el ámbito sexual. En enero quizás no hubo mucha acción y en febrero solo hubo acción el 14, el día del amor, pero quizás la tercera es la vencida y con la llegada del equinoccio de primavera tu apetito sexual tendrá una buena racha según tu signo zodiacal.Solo debes estar atento a cada indicación que te diga tu signo, si eres Aries manéjalo con cautela, y si eres Tauro, cálmate y sonríele a la vida, eso es un atrapa pasiones certero.Un día con probables complicaciones amorosas. Debes saber pilotear la situación para mejorarlo. Los principales problemas y complicaciones: cansancio, rutina, celos. Fortalece sus lazos afectivos para hacerlos más fuertes. La mejor forma será con un diálogo franco y maduro, planteando los problemas que puedan ir surgiendo. ¡Ten cuidado con lo que dices!, frases hirientes pueden llegar a ser usadas en tu contra más adelante. Utiliza tu buen humor para mejorar la relación y evitar malos momentos. Salir de la rutina puede ayudar a mejorar tu relación de pareja. Si estás soltero no es el mejor día para iniciar una conquista… espera un poco.Si bien en lo sexual estás bastante bien hoy, tu humor y tu salud no ayudan. No dejes que estos repercutan en tu relación de pareja ni en la cama. Es importante que encuentres un equilibrio interno en tu vida; la meditación y la relajación en general ayudan también a mejorar tu relación de pareja. A veces la rutina cansa y repercute en la relación amorosa. Como es probable que hoy te sientas algo irritable, es mejor tomar un paseo en soledad, para retornar a casa con una mejor energía… de lo contrario puedes provocar algún roce feo e innecesario con tu pareja.Cuidado con exigir demasiado de tu pareja, debes poder aceptar sus defectos, nadie es perfecto. Deberás esforzarte un poco más para comprender los problemas que te plantea. Tu libido no está muy bien hoy, tal vez esté siendo afectada por tu situación de estrés, nerviosismo, ansiedad… Esta no mejorará si no controlas esas sensaciones. Sugiero aumentar la frecuencia de las salidas de tu casa con tu pareja: cine, restaurante o sólo un paseo por la ciudad. Si estás soltero, no es un día muy bueno para conocer gente nueva.Haz algo diferente con tu pareja hoy, sal a ver gente; ni siquiera es necesario que interactúes con otros… estar solos puede cansar y deprimir una relación. Salir a un restaurante, una fiesta, una disco, alguna reunión, ver caras nuevas, hablar de todas estas situaciones con tu pareja ayudarán a que salgan de la rutina. ¡Muy bien en la cama hoy también!, es un día ideal para un fogoso encuentro amoroso. No lo arruines con estrés y exceso de trabajo que pueden tirar tu libido al piso. Experimenta, haz algo que nunca has hecho… Si bien tu creatividad no está a pleno hoy, no te angusties, ¡hay montones de consejos sexuales en Internet!Mejora tu desempeño sexual, aprovéchalo con ideas originales en la cama. Esta será una buena oportunidad para mejorar o afianzar tu relación de pareja. Una vida sexual activa y divertida mejora el humor y el bienestar en general. No dejes de estar en este punto tan importante de tu relación porque lo puedes lamentar tarde o temprano. Se más original en tus propuestas románticas, sal de la rutina, elimina hábitos molestos que, a largo plazo, pueden llegar a disgustar a tu pareja. Habla con franqueza a tu pareja de los problemas que te molestan.Día complicado en el ámbito amoroso/sexual para este signo. Cuidado con estos bajones en tu relación de pareja, si no saben controlarlos pueden tener consecuencias irreversibles. Consejos importantes para hoy: escucha más, ponte en el lugar del otro, menos reproches, menos discusiones. Busca actividades que puedan realizar juntos, especialmente aquellas que sean más divertidas. Incorpora novedades en la cama, anímate a cumplir fantasías. Debes ponerle más humor a la cama, esto mejorará tu relación y tu bienestar.Un día de mayor claridad mental en cuestiones relacionadas al amor; aprovecha esta situación para mejorar la relación con tu pareja y así evitar una crisis vecina. Los astros ayudarán esta vez a enfrentar crisis amorosas con menos esfuerzo que en otros momentos. Si enfrentas un problema con tu pareja, no busques las soluciones obvias o que ya probaste en el pasado, tienes que ser más original esta vez si quieres que tu relación no fracase. Ten especial cuidado con los reproches a tu pareja. Es un buen momento para hacer paseo por algún parque con poca gente, un viaje a un lugar poco habitual, etc.El ámbito sexual no es óptimo, pero tampoco está del todo mal. Si dejas que tu ansiedad, nerviosismo y/o impaciencia altere tu vida, también bajará tu libido al piso. Tu pareja puede percibir ese estado de intranquilidad en ti por tus actitudes. Con astucia, dejando los problemas del trabajo o estudio afuera de tu casa, lograrás paz interior. Una vez en equilibrio, podrás comunicarte mejor con tu pareja y evitar roces. Mejora tu vida sexual proponiendo cambios en el sexo. Incorpora algún juguete, alguna posición divertida, ¡usa tu imaginación! Repito: no arrastres tus problemas extra-hogar dentro del hogar porque puedes generar una situación tensa en tu relación amorosa. Incluso provocar una fuerte pelea.Buen día para limar asperezas con aquella persona que amas; puedes lograr muy buena conexión en la cama también. Que la sensación de soledad que puedes sentir por momentos no arruine tu humor y bienestar, y repercuta negativamente en tu entorno, especialmente en tu pareja. Usa la simpatía natural de tu signo para la seducción. Es un buen momento para la seducción y la conquista; no lo desaproveches. Haz algo sorprendente, diferente y que le dé nuevos aires a la relación.Un buen día para afianzar tu relación amorosa haciendo lo indicado; no debería ser un día demasiado problemático. Claro que debes entender que una relación se hace de a dos y no todo el esfuerzo puede venir de un solo lado. El buen humor de hoy en la pareja se puede desmoronar rápidamente con una mala cara, una mala actitud o alguna palabra hiriente de más. Contrólate, mide lo que dices y haces… puede que tengas los nervios por demás de alterados hoy y eso repercutirá en tu relación amorosa. Hoy es un día de gran pasión sexual para tu signo, si el de tu pareja lo es también: ¡boom!, excelente momento para pasarla muy bien en la cama. Tu creatividad está alta también, puedes utilizarla para ser original en el sexo. Mejora el diálogo con tu pareja, tal vez haya un problema que no se atreven a confesar que puede agrandarse en el futuro.Muy bien en el plano sexual, es probable que tengas bastantes energías en ese aspecto. Claro que puedes estar siendo apocado si tienes una sobrecarga de tareas y ocupaciones… Busca un tiempo para ti, medita y tranquilízate. Una vez sosegado, podrás transmitir esa paz a las personas que te rodean, en especial a tu pareja. Si no lo logras puede ocurrir un fuerte choque con tu amor el día de hoy. ¿Y si le propones a tu pareja hacer algo diferente? Siempre aconsejo salir de la rutina, ayuda a mejorar la relación amorosa: usa tu creatividad y descubrirás que no es tan difícil.En el plano sexual está bastante bien, con una libido importante; esta debe canalizarse en la cama con tu pareja, no en el trabajo ni en actividades estresantes. De lo contrario puede repercutir negativamente en tu relación de pareja. Evita malos momentos en tu relación con reproches innecesarios, especialmente si son temas del pasado que ya se han discutido en su momento. Busca nuevas emociones en tu relación amorosa, vivan nuevas experiencias: anímate.