“Maduro es un completo desastre”, Marco Rubio sobre gran apagón en Venezuela

El senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, hizo mención al gran apagón ocurrido este jueves en casi todos los estados del territorio venezolano y afirmó que el Régimen de Nicolás Maduro “es un completo desastre”.

lapatilla.com

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, alertó sobre el acontecimiento sucedido aproximadamente a las 5 p.m. de este siete de marzo. “Informes de un corte de energía completo en toda #Venezuela en este momento. 18 de 23 estados y el Distrito de Capital se enfrentan actualmente a apagones completos. Aeropuerto principal también sin energía y generadores de respaldo han fallado”, agregó.

Hasta el momento, se ha dado a conocer que en todos los estados del país se reportaron fallas con el servicio eléctrico.

ALERT: Reports of a complete power outage all across #Venezuela at this moment.

18 of 23 states & the capital district are currently facing complete blackouts.

Main airport also without power & backup generators have failed.

#MaduroRegime is a complete disaster.

— Marco Rubio (@marcorubio) March 7, 2019