Marco Rubio advierte que China ayuda a Maduro a bloquear las comunicaciones

El senador del estado de Florida (EEUU), Marco Rubio, advirtió este jueves 7 de marzo que China colabora con Nicolás Maduro para bloquear las comunicaciones en Venezuela.

lapatilla.com

“ADVERTENCIA: El acoso reciente a periodistas demuestra que el régimen de Maduro se siente amenazado por las noticias y la información”, afirmó Rubio en su cuenta de Twitter.

“Con la ayuda de China, debemos esperar que pronto aislarán a las personas de Venezuela del mundo al intensificar el bloqueo de las redes sociales, los teléfonos celulares y la Internet”, pronosticó el senador estadounidense.

Maduro mantiene una deuda importante con el gobierno de Xi Jinping lo que, según ha reiterado voceros de EEUU, provoca la injerencia china en el comercio y la defensa de Venezuela.

— Marco Rubio (@marcorubio) March 7, 2019