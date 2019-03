Marco Rubio se “trollea” al chavismo y a Jorge Rodríguez con Godzilla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Esta noche Jorge Rodríguez ha revelado que causé la interrupción de la energía eléctrica que está en curso en todo el país. Mis disculpas a la gente de Venezuela. Debo haber presionado el botón equivocado en la aplicación “ataque electrónico” que he descargado de Apple. Mi error”.

Con estas palabras, el senador republicano Marco rubio se burla de las palabras de Jorge Rodríguez, aireadas a las 8:20 pm de la noche más oscura de Venezuela, luego de que el ministro de propaganda chavista lo culpara por el “saboteo” que tiene a toda Venezuela sin luz.

Rubio aprovechó la oportunidad para recordar cuando la excusa de los cortes de energía eléctrica eran las iguanas, según el chavismo.

A few weeks ago the #MaduroRegime blamed iguanas for causing a large electric grid blackout.

We have now received the first video of what caused tonight’s unprecedented nationwide blackout in #Venezuela: #SinLuz pic.twitter.com/TnYevG2GA0

— Marco Rubio (@marcorubio) 8 de marzo de 2019