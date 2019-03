Bolton: El dinero que debió invertirse en electricidad se destinó a los bolsillos de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que la crisis eléctrica en Venezuela es resultado de la corrupción del régimen de Maduro.

lapatilla.com

“El dinero que debería haberse invertido en la red eléctrica, el mantenimiento de la Presa Guri y el desarrollo del sector energético se destinó a los bolsillos de Maduro y sus cuidadores cubanos”, afirmó Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

Money that should have been invested in the electrical grid, upkeep to the Guri Dam, and energy sector development went instead to Maduro and his Cuban minders' pockets. https://t.co/XTg5HxNMuh

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 8, 2019