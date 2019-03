Las afirmaciones de Marco Rubio tras la acusación de EEUU contra El Aissami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador del estado de Florida en EEUU, Marco Rubio, criticó a los funcionarios de Nicolás Maduro, específicamente a Tareck El Aissami, acusado de violar la ley contra Narcotraficantes Extranjeros.

lapatilla.com

El parlamentario estadounidense aseguró en un tuit que “#MaduroCrimeFamily (#FamiliaCriminalDeMaduro) no es solo una etiqueta”.

Rubio puntualizó que “hoy, el Ministro de Finanzas y ex Vicepresidente de Venezuela fue acusado de violaciones a la Ley de Designación de los Narcotraficantes Extranjeros”.

Además, destacó que “tres de sus amigos fueron arrestados en Florida”.

Finalmente, Rubio afirmó que “#MaduroRegime (#ElRégimenDeMaduro) no es un gobierno, es una mafia”.

#MaduroCrimeFamily isn’t just a hashtag.

Today the Minister of Finance & Former Vice President of #Venezuela was charged with violations of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Three of his cronies arrested in Florida.#MaduroRegime isn’t a government,it is a mafia. pic.twitter.com/ttD4vn0d8t

— Marco Rubio (@marcorubio) March 8, 2019