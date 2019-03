Marco Rubio: Régimen de Maduro se robó el dinero para invertir en la red eléctrica de Venezuela #8Mar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador Marco Rubio, uno de los más críticos al régimen de Nicolás Maduro, expresó que Nicolás Maduro y su régimen se ha robado el dinero que deberían haber invertido para mantenimiento de la red eléctrica en Venezuela.

lapatilla.com

“Maduro robó todo el dinero que deberían haber invertido en mantener la red eléctrica. Ahora Venezuela está en su decimocuarta hora de un apagón a nivel nacional”, indicó Rubio en su cuenta oficial en Twitter.

El senador estadounidense teme por la vida de los miles de pacientes que se encuentran en los hospitales del país. “Dios ayuda a los bebés en incubadoras y pacientes de diálisis y otros para los que esto es potencialmente mortal”, agregó.

#MaduroCrimeFamily stole all the money they should have invested in maintaining the power grid. Now #Venezuela is on its 14th hour of a nationwide blackout.

God help the babies in incubators & dialysis patients & others for whom this is life threatening.

— Marco Rubio (@marcorubio) March 8, 2019