Pompeo: No hay comida, no hay medicinas y ahora #SinLuz… próximamente, sin Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de su usuario de la red social Twitter, reafirmó que lo próximo para Venezuela es estar sin Nicolás Maduro.

“El apagón y la devastación que perjudican a los venezolanos no es debido a los Estados Unidos, no es por Colombia, no es por Ecuador, ni Brasil, ni Europa, ni en ningún otro lugar. La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen maduro”, recalcó Pompeo.

Un apagón de más de ocho horas continúa en la gran mayoría de la geografía venezolana desde ese jueves siete de marzo.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 de marzo de 2019