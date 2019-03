Caraqueños toman la autopista Francisco Fajardo #9Mar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Caraqueños tomaron la autopista Francisco Fajardo durante la protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras las lìneas telefónicas y el internet no funcionan en Venezuela luego de un segundo mega apagón, medios extranjeros tuitean la situación.

#BREAKING: Protesters block the Francisco Fajardo highway on the convoy of #Venezuela National Guard which was on its way to Santa Monica, #Caracas to suppress the anti-#Maduro protesters in Victoria Avenue.#9Mar pic.twitter.com/hhWu9Ni70l

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) March 9, 2019