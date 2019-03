ME LO DIJO UN PAJARITO | El pulseo, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Sigue el complot… Vamos bien pero no es fácil. Se cometen errores y hay personas involucradas que cuando le buscamos el pasado y le vemos el presente sabemos que son los políticos de siempre queriendo ser los políticos de ahora con pretensiones firmes a ser los políticos del mañana. Son incluso esos políticos que se hacen llamar necesarios porque son políticos morados, políticos que vestidos de azul tienen nexos y conexiones añejas con los rojos revolucionarios y se dicen puentes de enlace entre los que van de salida con los que vienen de entrada. También están los políticos de la vieja guardia que están viendo su oportunidad de oro para sacarle el máximo jugo al momento que estamos viviendo y andan viendo cómo no quedan por fuera de la jugada y sacar una buena tajada. Y es que el fenómeno Guaidó ha dado para todo y ha destapado de todo en la oposición. Los políticos viejos y fracasados que aún no han entendido que su tiempo pasó, que perdieron el apoyo popular y la credibilidad de la gente, se toman fotos con Guaidó y están metidos en el trabajo crucial con el cuento de que se necesita que todos rememos hacia el mismo lado y desde allí, sacan las pezuñas, las mañas. AD es un cultivo de esto que digo. PJ y UNT también. VPA no es la excepción. Algunos de esos personeros de la política arcaica, ya vencida, usan sus viejas prácticas para negociar en la Venezuela por venir gobernaciones, alcaldías, puestos en el Tribunal Supremo de Justicia y así, están buscando acomodarse y eso no está mal, no para nada. Lo que está mal es que estén saboteando a Guaidó, es que estén haciendo acuerdos y trueques con sus amigos rojos que perjudican el plan Guaidó que es el plan para la Libertad de Venezuela. Sé que lo que priva en este momento es seguir presionando duro, lo más duro para que el régimen abandone el poder que usurpa y que los militares de rangos clave se coloquen del lado correcto y reconozcan a Guaidó como Presidente pero en ese interín que es largo, hay mucho dibujo libre y los opinadores tenemos la obligación de señalarlo, de hacerlo visible. La ciudadanía sigue endiosando a un hombre. Parece que no hemos aprendido. Mientras todos estamos adorando a Guaidó, los políticos de siempre están haciendo sus jugadas, sus movimientos a su favor. Hay que activarnos, involucrarnos, ser vigías y acompañantes de este proceso inédito más allá de actuar como público ferviente de marchas y concentraciones. No podemos seguir dejando la política a los políticos porque entonces tendremos los mismos resultados porque señores, entiendan, están negociando los mismos de siempre. Zambrano, Capriles, Ramos, Rosales, González andan en su juego y están metiendo la mano en el caldo, metiendo la cuchara sopeteada en la sopa. Guaidó tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad pero lo que más tiene es una lucha titánica; no sólo se tiene que cuidar de los rojos, se tiene que cuidar de los azules porque este nuevo político tiene que lidiar con las mañas de siempre de los políticos de siempre que deben pasar a retiro pero que siguen vigentes porque nosotros, la generación de relevo no terminamos de dar el paso a la actividad política para empujar a los nuevos talentos que tenemos dentro y fuera de los partidos. Si queremos política con P mayúscula que necesitamos entendamos que debemos participar, no ser público espectador solamente. Guaidó lidia con la gente que desde adentro le está jodiendo el trabajo y no nos tiene a nosotros para sustituir a esos dinosaurios. No le hagamos fácil el trabajo a los saboteadores internos. Hagamos política sin miedo. Dejemos de ser ciudadanos cómodos. No seamos parte del complot contra nuestro país en este momento.

El regreso… Durante la dilación del retorno del Presidente Guaidó al país muchas fueron las teorías, hasta se dijo que él no volvería. Esta columna fue de las pocas que dijo que Guaidó tendría que regresar al país pasara lo que pasara y así sucedió. A la espera de su regreso era imposible no pensarlo preso por parte de las fuerzas régimen que se niegan a abandonar el poder que usurpan. Muchas preguntas llegaron al jardín de los pájaros sobre qué pasaba, me preguntaban a mí de manera directa “¿Por qué no regresa Guaidó?”. Indagué y lo que se dijo es que no había acuerdo con quienes usurpan el poder para no meterlo preso cuando pisara suelo venezolano. Se habló que la tardanza obedecía a un lapso de negociación especial, de cesión especial para la familia Maduro y para Padrino López que permitiera que estos evaluarán las nuevas opciones de su situación: la de que están atrapados y sin casi ninguna salida. Un pájaro cantor de muy alto vuelo en la Asamblea Nacional y que ha perdido el plumaje de su brillante cabeza, me pidió ver con atención que Tareck El Aissami y los Generales Reverol y Benavides ya no figuran en pantalla junto a los pocos personajes de la revolución que quedan dando la cara por el régimen y es cierto. El Aissami lleva semanas sin ni siquiera emitir una declaración mediática. De los Generales no puedo decir mucho porque en realidad no los he visto. Pero por qué se tardó tanto Guaidó es la incógnita que sólo ellos, el grupo Guaidó puede revelar. Lo cierto es que ese tiempo fue dinamita para el régimen que acudió en busca de ayuda a Rusia y no fue recibido por Putin, que vieron como con honores militares Guaidó varios países del Sur recibieron a Guaidó como el Presidente de Venezuela y hayan negociado o no, les tocó no tocarle ni un pelo a Guaidó cuando entró a nuestro país por el Aeropuerto de Maiquetía. Extraigo de este hecho un detalle que le pido que tome en cuenta: Maduro dijo que no caería en provocaciones con respecto a cumplir con la amenaza que él mismo y Diosdado hicieron pública de meter preso a Guaidó, toda vez que Guaidó entró al país, dio un discurso y dijo que eran otros los que no habían cumplido con sus promesas o amenazas en este caso. Para mí, el Gobierno está parapléjico, no está muerto, no está caído, pero sí está atado de manos y es aquí cuando yo digo que ellos, los rojos, deben estar preparando un disparate como esos que hicieron el 23F. Por ahora, Guaidó gana, el país gana.

Shouceros baratos… Al jardín de los pájaros llegan las reacciones por la columna anterior. Hay una larga lista de diputados supuestamente opositores, que han estafado a sus patrocinantes; les quitaron y les siguen quitando plata en bolívares y en dólares físicos para luchar por la Libertad y la Democracia y lo que han hecho es mantener, con esa plata, sus gustos y modo de vida. Los diputados también les quitan otras prebendas como movilizaciones, hospedajes, alimentación, vestuario y hasta colegios para los hijos y la verdad más vergonzosa es que estos afamados diputados son la propia quijada de arriba. Para ir a Táchira en busca de la ayuda humanitaria, los Diputados del Zulia por el partido Un Nuevo Tiempo montaron la “Operación Matraca” a sus financistas dentro y fuera del país por la modesta cantidad de 200 dólares americanos en efectivo. Este viaje fue pagado a los diputados por el partido Voluntad Popular, es decir, ningún diputado debió pagar nada, pues todo estaba pago desde el principio. Un negro alto y muy discreto fue el encargado de hacer los pagos del Hotel y contratar la logística de movilización para los diputados. Pero los diputados sólo debían trabajar, hacer su trabajo, cumplir su misión, ser valientes y correr el riesgo de enfrentar a la Dictadura. Nora Bracho quedó al descubierto y no tuvo más que una semana después, montar algunos videos de su supuesta lucha por llegar a buscar la ayuda humanitaria, perfectamente peinada y regiamente maquillada, cuando jamás salió de las calles de Táchira y de la comodidad pagada del Hotel Lido donde pasaron el fin de semana. Junto a ella otra diputada que quedó al descubierto fue Marianela Fernández. El diputado Edgar Zambrano fue otro que no cumplió. Sólo aprovecharon el momento para pegar cuatro gritos, grabar esos micro videos y ya. No sólo dejan mal parados a su partido, no sólo no cumplen con sus electores y fallan a su embestidura sino que piden plata para trabajar y se quedan plata sin trabajar, a pesar que les pagan todos los gastos para hacerlo.

Pero Rosales las mandó… Al verse descubiertos los diputados de Un Nuevo Tiempo, en su defensa dijeron que ellas salieron a pedir dinero para ir al Táchira por órdenes de Manuel Rosales, porque no había recursos. Un agente de comunicación del partido Un Nuevo Tiempo me lo dice, quien tratando de lavarle la cara a las diputadas lo que hizo fue empeorar la situación porque eso quiere decir que mientras Fernández recibió remesas internacionales y Bracho saca divisas de un bufete legal, todo esto se hace bajo las órdenes de Manuel Rosales, quien entonces sabe y conoce que tiene un equipo de trabajo que es muy bueno pasando el sombrero pero muy malo haciendo el trabajo de campo.

Ya está bueno señor Manuel… su partido tiene salvación, recuperación. Se merece de usted una oportunidad de oro. Ojalá que con la misma voracidad con que se pasa raqueta se cuide y se promueva a la generación de relevo, a esa que está echándole un camión de ganas. Allí tiene usted a un joven valioso, José Barboza, es un muchacho que trabaja con las uñas. Es el secretario juvenil de UNT y es líder de UNT en la Universidad del Zulia que en medio de la peor crisis universitaria, Barboza se revienta el alma por mantener en alto el nombre de UNT en LUZ. Barboza a su corta edad organiza y hace posible los campamentos humanitarios dentro de la Universidad y desde su tribuna, hace denuncias, alza su voz, hace política. ¿Por qué para él no hay un reconocimiento destacado? Ese es un muchacho que ni siquiera se ha ido del país, está allí junto a usted luchando. Él es la cara de la política buena de UNT y merece de usted no sólo reconocimiento y una oportunidad, merece de usted apoyo porque ese chamito trabaja. También está Karla Fernández, esa es una chica que trabaja calladita pero es efectiva. A pesar de ser una niña de bajo perfil tiene un impacto fuertísimo en las comunidades y cada puerta que toca lo hace en nombre de Un Nuevo Tiempo. Karlita busca medicinas, pide aquí y allá insumos médicos, visita sus barriadas, maneja los casos de salud con pulcritud y allí está liderando una división del partido sin recibir de usted ni el menor agradecimiento por hacer el trabajo. ¿Cuándo es que usted va a terminar de entender el cambio que necesita el partido? A mí me partiría el alma que UNT desaparezca sólo porque usted insiste en darle cuerda a gente que sólo lo está destruyendo y está destruyendo la política que allí se hace o porque sencillamente usan y usufructúan a los nuevos talentos sin darle el chance de crecer y ser la generación de relevo para lo que se están preparando y que incluso algunos ya están listos para asumir mayores responsabilidades como Elimar Díaz. ¿Cuándo va a hacer los movimientos correctos? Usted no puede seguir manteniendo el partido como si fuera una pulpería aunque el partido sea suyo, todo suyo y solamente suyo. Se le va a ir la gente como se le han ido mucho. Cuide lo que tiene que tiene a muchachos muy valiosos y por favor, deje de estar permitiendo que la vieja política meta la pata porque allí tiene los resultados; la verdad les salpicará siempre porque no hay manera de seguir tapando las fallas. El partido debe ser renovado, y esas diputadas de otrora al terminar sus periodos deben pasar a retiro. Si usted cree que puede hacer lo que quiera con un partido que es de su gente, usted sencillamente está condenando a la muerte a una tolda que alguna vez llenó de glorias al estado Zulia y a su capital. Por respeto a su creación, por respeto a los triunfos de UNT, ceda señor Rosales, hasta usted debe ceder; abra el partido a los nuevos liderazgos, a la nueva forma de hacer política y amarre a sus locos y locas, métalos en un cuarto y bote la llave.

Por cierto Nora… No es nada personal. Me parece que como diputada ya tu tiempo se venció y que tu estilo de hacer política es lo que te está pasando factura hoy, al punto, que el bus de tus enemigos no tiene puestos. Lo triste es que ese bus ya salió y lleva gente hasta en las ventanas.

CNE a paro… De esas cosas de la vida. Los trabajadores del Consejo Nacional Electoral se unirán al paro convocado por Guaidó, al paro de los funcionarios públicos. ¡Ven el chiste, verdad!

La promesa… “El tipo se va por qué se va”. Me aseguran que en Estados Unidos, en las más altas fauces del poder, esto es lo que se dice sobre Maduro. Los gringos están muy pendientes de su seguridad y los países de América del Sur también.

Una falla… Hasta el momento tenemos un líder con suficiente moral para creerle y seguirlo. En Juan Guaidó está esa imagen del político que queremos pero a su lado, junto a él, hay un montón de gente que no tiene la suficiente moral para darnos confianza y ese detalle traerá sus consecuencias en algún momento. Yo sé que Guaidó tiene que trabajar y seguir adelante con lo que tiene y en ese echar mano de lo que hay, se encuentra uno con estas fotos, que a pesar de ser poderosamente emblemática es reveladora de eso que yo llamo políticos morados. Lo acompaña el diputado Francisco Sucre, quien tiene sobre sí una nube gris: su campaña fue supuestamente financiada por Raúl Gorrín. También está Jesús Vergara, de la Fundación y Farmacias Lala, empresa que recibió dólares preferenciales del Gobierno por mucho tiempo y Roberto Marrero, el que sale junto a Jorge Rodríguez en el Centro Lido cuando supuestamente Guaidó se reunió con ellos en secreto usando la chaqueta con capucha. Si a usted estas cosas le molestan, le causan desconfianza entonces es tiempo que asuma una posición más activa en la política y promueva su propia participación o la participación de la nueva generación de políticos que desde los partidos y la ciudadanía no partidistas tienen un gran potencial para dirigir el país.

Detallito… Desde Caracas me hacen la salvedad. “Mira las tomas que hace el Gobierno, mira que cada día están más cerradas, que las figuras que hablan son las mismas, que el círculo lo han cerrado a Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez y Diosdado”. Aunque he visto otras tomas más abiertas y con otros actores, ciertamente al círculo oficialistas últimamente le falta gente. Importante detalle. ¿Qué estará pasando? ¿Se estará hundiendo el barco de verdad?

A considerar… Este jueves se descartó en el Congreso de los Estados Unidos el uso de la fuerza militar en Venezuela y se supo que se han dado dos reuniones con Arreaza, ahora conocido como el canciller de Maduro. Aunque Trump no necesita el permiso del Congreso para ejecutar una acción militar, sepa usted que el Presidente de los Estados Unidos se enfrenta a un veto social, herencia de los otros Presidentes que enviaron tropas a cometer intervenciones militares. Se trata que Trump enfrenta los reclamos de quienes reprochan que a esas intervenciones se envían militares norteamericanos a morir por luchas que no son norteamericanas, es decir, envían soldados gringos a morir, a dar la vida por luchas que no son norteamericanas. Y aunque esto no limita, la decisión del Presidente es un agravante social que puede tener costos para los intereses de reelección de Trump. De allí que en los portaviones norteamericanos que llegaron a Colombia con la ayuda humanitaria se vio militares norteamericanos pero latinos, asiáticos y afrodescendientes. Lo otro que ya se comenta en el Congreso Norteamericano, es cuánto tiempo tomaría la operación militar en Venezuela, pues no se trata sólo de sacar a Maduro y su combo del poder que usurpan, sino que se trata de hacer frente a todos los grupos armados, los ideológicos combativos y las organizaciones irregulares y así. El tema no es fácil ni sencillo, es complicado. Una operación militar para restablecer el orden en el país va a pasar por confrontaciones cuerpo a cuerpo que tendrá bajas no deseadas y que sólo Dios sabe cuándo culminará. ¿Ustedes se imaginan que los círculos bolivarianos, las milicias, los guerrilleros, los delincuentes, los funcionarios leales al Gobierno se unan todos y se conviertan en una resistencia armada contra la invasión y las fuerzas libertarias de Venezuela? Esa sería la verdadera guerra, no salir de Maduro y su combo. Por eso se sigue el camino diplomático sin dejar de pensar que al final, sino hay resultados, en la opción militar internacional, pues está, será la última opción.

Mientras tanto… Más de 250 visas ha revocado Estados Unidos a funcionarios de la narco tiranía militar venezolana y sus familiares. La presión sigue.

Cierre… Una verdadera lástima el cierre de la oficina del Banco Occidental de Descuento, BOD, de La Curva de Molina. En esta pequeña agencia se atendían diariamente no menos de dos mil personas que del oeste de Maracaibo encontraban en esta oficina un lugar para realizar sus operaciones básicas bancarias. El BOD es una de las agencias que mayor cantidad de clientes tiene en el occidente venezolano y en Maracaibo es una agencia de alta demanda. En los últimos dos años el BOD ha experimentado cierres de sus agencias y de espacios importantes dentro de sus agencias por lo que sus usuarios presentan las quejas respectivas sin recibir la atención debida.

Hoy viernes… Se estará presentando en mi ciudad el Plan País en la Aula Magna de la URU. Varios diputados de la Asamblea Nacional tienen la responsabilidad de hacer esta presentación en la que se dará a conocer un proyecto de recuperación para nuestra Venezuela una vez que culmine la usurpación, se nombre el gobierno de transición y celebremos elecciones libres y transparentes. No dejen de ir. Entre los más destacados panelistas estará el diputado Elías Matta y José Guerra.

Tristeza… San Carlos ha muerto. Turísticamente fue un lugar emblemático, sitio de visitas y expediciones y excursiones. Ya no es así. La crisis lo hizo sucumbir. Quienes dicen que aman al Zulia lo echaron al olvido, lo dejaron a su suerte. Ni en las rutas bolivarianas del turismo se pensó en San Carlos como destino y hoy, cierra sus puertas. Sé que en la Venezuela por venir será reactivado y promovido como el pulmón turístico que es, como un espacio con gran potencial y que bien nos representa. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene si los apagones que ahora arropan a Caracas, lo permiten.

Yrmana Almarza|@Yrmana