John Bolton asegura que militares del régimen de Maduro están en contacto con diputados de la Asamblea Nacional

El consejero de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, John Bolton, dijo este domingo que militares venezolanos habían conversado con miembros de la Asamblea Nacional sobre cómo actuar para apoyar a la oposición.

Bolton no llegó a predecir la destitución de Nicolás Maduro, pero estimó que la dinámica del momento era favorable a Juan Guaidó, el jefe parlamentario reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.

“Hay innumerables conversaciones en marcha entre miembros de la Asamblea Nacional y miembros de las fuerzas militares en Venezuela sobre lo que podría pasar y cómo podrían moverse para apoyar a la oposición”, dijo Bolton en una entrevista en el programa de ABC “This Week.”

Sus declaraciones se producen un día después de que miles de personas salieran a las calles en Caracas a manifestarse contra el régimen venezolano, en medio de un apagón masivo que ha dejado a la capital y a gran parte del país sin electricidad durante tres días.

También hubo marchas de partidarios de Maduro, que culpó al “imperialismo” de los problemas del país y afirmó que el apagón era producto de un “ciberataque”.

Bolton consideró significativo que el régimen de Maduro se haya abstenido de detener a Guaidó: “La razón es que Maduro tiene miedo de que si da esa orden, no se obedezca” estimó.

A la pregunta de si estaba seguro de que Maduro está a punto de salir, Bolton respondió: “No estoy seguro de nada, pero creo que la dinámica del momento está a favor de Guaidó”.

“No deseo ningún mal” a Maduro, agregó. “Espero que su futuro consista en una vida en una playa pacífica lejos de Venezuela”.

AFP

John Bolton responds to embattled Venezuelan President Nicolas Maduro's criticism of Bolton and the Trump administration: "I'm honored to be named by Nicolas Maduro. I add him to the list of other people who have criticized me over the years" https://t.co/wtKKFVTFMf #ThisWeek pic.twitter.com/ulIGddWHZv

— ABC News Politics (@ABCPolitics) March 10, 2019